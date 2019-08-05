Пряму трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між бельгійським Брюгге та київським Динамо покаже телеканал 2+2.

У матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо на виїзді зіграє з бельгійським Брюгге. Матч пройде 6 серпня у Брюгге на стадіоні Ян Брейдель.

Початок матчу о 21:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Брюгге — Динамо на Фактах ICTV.

Фото: FC Dynamo Kyiv