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Де дивитися Брюгге — Динамо

Пряму трансляцію матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між бельгійським Брюгге та київським Динамо покаже телеканал 2+2.

Динамо Київ

У матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо на виїзді зіграє з бельгійським Брюгге. Матч пройде 6 серпня у Брюгге на стадіоні Ян Брейдель.

Початок матчу о 21:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Читайте: Динамо дізналося потенційного суперника в плей-оф кваліфікації ЛЧ Жерсон Родрігес став гравцем київського Динамо Жеребкування Ліги Європи: потенційні суперники Зорі та Маріуполя у плей-оф

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Брюгге — Динамо на Фактах ICTV.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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