PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Магуайра

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід англійського захисника Гаррі Магуайра.

Гарри Магуайр

Гаррі Магуайр перейшов у Манчестер Юнайтед з Лестера.

26-річний англієць поставив підпис під трудовою угодою з червоними дияволами. Контракт Магуайра з МЮ розрахований на 6 років.

Читайте: Фанати Ліверпуля жорстоко потролили футболістів МЮ в Австралії

Сума трансферу становить від £80 до £85 млн і може збільшитися до £90 млн за рахунок бонусів.

Попереднім клубом футболіста був Лестер, за який він виступав з 2017 року. Гравець провів у складі лисів 76 матчів і забив п’ять голів.

Нагадаємо, МЮ обіграв Тоттенгем Готспур на International Champions Cup.

ДжерелоManchester United

ФотоManchester United

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Найдорожчого захисника світу обіграли вперше за 65 матчів
Брюгге перед матчем з Динамо підписав футболіста Ліверпуля
Манчестер Сіті обіграв Ліверпуль у серії пенальті та завоював Суперкубок Англії
Гаррі Магуайр перейде в МЮ і стане найдорожчим захисником світу – The Guardian
Ліверпуль продав свою легендарну тренувальну базу Мелвуд
Барселона хоче продати футболіста за €100 млн, але не може знайти покупця
Манчестер Сіті вимагає від Баварії за Сане €150 млн
Найтитулованіший футболіст планети перейшов у Сан-Паулу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка