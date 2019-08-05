Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід англійського захисника Гаррі Магуайра.
Гаррі Магуайр перейшов у Манчестер Юнайтед з Лестера.
26-річний англієць поставив підпис під трудовою угодою з червоними дияволами. Контракт Магуайра з МЮ розрахований на 6 років.
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Сума трансферу становить від £80 до £85 млн і може збільшитися до £90 млн за рахунок бонусів.
Maguire acquired
Ole @HarryMaguire93 #MUFC pic.twitter.com/rky0QYafjy
— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019
Попереднім клубом футболіста був Лестер, за який він виступав з 2017 року. Гравець провів у складі лисів 76 матчів і забив п’ять голів.
Нагадаємо, МЮ обіграв Тоттенгем Готспур на International Champions Cup.
Джерело: Manchester United
Фото: Manchester United