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Факти / Спорт

Новина шокує: Кличко повідомив про смерть колишнього спаринг-партнера

Володимир Кличко висловив співчуття у зв’язку зі смертю журналіста Томаса Діренги, який був спаринг-партнером українського боксера.

Новина шокує: Кличко повідомив про смерть колишнього спаринг-партнера

Володимир Кличко повідомив про смерть свого друга – журналіста Томаса Діренги.

За словами українського боксера, Діренга був єдиним журналістом, який погодився стати його спаринг-партнером.

– Він сміливо залишив свою посаду журналіста на короткий час і став воїном, щоб битися зі мною, – написав Володимир Кличко.

Він підкреслив, що Діренга як журналіст висвітлював усю його спортивну кар’єру від початку до кінця.

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Кличко висловив співчуття  друзям, колегам та сім’ї свого друга.

– Новина про те, що його більше немає з нами, шокує, і я сповнений емоцій.

Нагадаємо, Володимира Кличка і його сім’ю врятувати з палаючої яхти в Середземному морі.

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