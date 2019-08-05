Ексклюзивним дистриб’ютором телеканалу Setanta Sports в Україні стала компанія StarLightMedia.

Ірландський спортивний мовник Setanta Sports стане новою та ексклюзивною домівкою англійської Прем’єр-ліги в Україні. Він розпочав мовлення в четвер, 1 серпня. Setanta ексклюзивно транслюватиме Кубок Англії, АПЛ, Кубок Англійської Футбольної ліги та Шотландську Прем’єр-лігу.

Планується, що Setanta транслюватиме щонайменше 6 матчів АПЛ кожного туру у прямому ефірі. Також будуть щотижневі журнали Прем’єр-ліг, огляди та прев’ю туру.

На доповнення до прекрасного футбольного портфоліо, Setanta Sports також матиме ексклюзивні трансляції НХЛ, НБА, Формули 1 та UFC. Найкращі хокеїсти та баскетболісти світу триматимуть у напрузі серця вболівальників з жовтня по червень під час НХЛ та НБА.

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Наразі повідомили про включення Setanta Sports в свої пакети провайдери: Терра-Телеком (Київська область); ІНФОМІР (Одеса); ЛокалНет (Київ), Бриз (Одеса); а також ОТТ сервіси (послуга доступна на всій території Україні): Megogo; Sweet TV; Divan TV; OLL.tv; YOUTV. Кожен охочий дивитися Setanta Sports, може звернутись до свого оператора і уточнити про можливість перегляду телеканалу в своїй мережі.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports отримав дозвіл на трансляцію в Україні.