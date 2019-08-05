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Факти / Спорт

Жеребкування Ліги Європи: потенційні суперники Зорі та Маріуполя у плей-оф

У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

Жеребьевка Лиги Европы

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

В церемонії взяли участь два українських клуба — Зоря Луганськ та Маріуполь, які дізналися своїх потенційних суперників.

Читайте: Динамо дізналося потенційного суперника в плей-оф кваліфікації ЛЧ

Зоря у випадку проходження болгарського ЦСКА зустрінеться з переможцем пари Люцерн (Швейцарія)/Еспаньол (Іспанія), а Маріуполь, якщо виявиться сильнішим за нідерландський АЗ Алкмар, зіграє з переможцем пари Антверпен (Бельгія)/Вікторія (Чехія).

Результати жеребкування:

  • Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)/Судува (Литва) — Динамо Загреб (Хорватія)/Ференцварош (Угорщина)
  • Црвена Звезда (Сербія)/Копенгаген (Данія) — Рига (Латвія)/ГІК (Фінляндія)
  • ЧФР Клуж (Румунія)/Селтік (Шотландія) — Шериф (Молдова)/АІК(Швеція)
  • Арарат-Вірменія (Вірменія)/Сабутало (Грузія) — Дюделанж (Люксембург)/Калью (Естонія)
  • Лудогорець (Болгарія)/Нью-Сейнтс (Вельс) — Марібор (Словенія)/Русенборг (Норвегія)
  • Сутьєска (Чорногорія)/Лінфілд (Пн. Ірландія) — АПОЕЛ (Кіпр)/Карабах (Азербайджан)
  • Слован Братислава (Словаччина)/Дандолк (Ірландія) — ПАОК (Греція)/Аякс (Нідерланди)
  • Астана (Казахстан)/Валетта (Мальта) — Сараєво (Боснія та Герцеговина)/БАТЕ (Білорусь)
  • Торіно (Італія)/Шахтар Солігорськ (Білорусь) — Пюнік (Вірменія)/Вулвергемптон (Англія)
  • КСУ Крайова (Румунія)/АЕК (Греція) — Спарта Прага (Чехія)/Трабзонспор (Туреччина)
  • Легія (Польща)/Атромітос (Греція) — Мідтьюлланн (Данія)/Рейнджерс (Шотландія)
  • Феєнорд (Нідерланди)/Динамо Тбілісі (Грузія) — Норрчепінг (Швеція)/Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)
  • Стяуа Бухарест (Румунія)/Млада Болеслав (Чехія) — Вентспілс (Латвія)/Віторія (Португалія)
  • АЕК Ларнака (Кіпр)/Гент (Бельгія) — Рієка (Хорватія)/Абердін (Шотландія)
  • Гаугесун (Норвегія)/ПСВ (Нідерланди) — Аустрія (Австрія)/Аполлон (Кіпр)
  • Люцерн (Швейцарія)/Еспаньол (Іспанія) — ЦСКА Софія (Болгарія)/Зоря Луганськ (Україна)
  • Партизан (Сербія)/Єні Малатьяспор (Туреччина) — Молде (Норвегія)/Аріс (Греція)
  • Брондбю (Данія)/Брага (Португалія) — Тун (Швейцарія)/Спартак Москва (Росія)
  • Мальме (Швеція)/Зриньські (Боснія та Герцеговина) — Нефтчі (Азербайджан)/Бней-Єгуда (Ізраїль)
  • Локомотив (Болгарія)/Страсбург (Франція) — Вадуц (Ліхтенштейн)/Франкфурт (Німеччина)
  • Маріуполь (Україна)/АЗ Алкмар (Нідерланди) — Антверпен (Бельгія)/Вікторія (Чехія).

Перші матчі стадії плей-оф відбудуться 22 серпня, матчі-відповіді – 29 серпня.

Нагадаємо, Зоря пройшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, обігравши чорногорську Будучност за сумою двох матчів.

ФотоUEFA

Джерело: УЄФА

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