У Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

У штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2019/20.

В церемонії взяли участь два українських клуба — Зоря Луганськ та Маріуполь, які дізналися своїх потенційних суперників.

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Зоря у випадку проходження болгарського ЦСКА зустрінеться з переможцем пари Люцерн (Швейцарія)/Еспаньол (Іспанія), а Маріуполь, якщо виявиться сильнішим за нідерландський АЗ Алкмар, зіграє з переможцем пари Антверпен (Бельгія)/Вікторія (Чехія).

Результати жеребкування:

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)/Судува (Литва) — Динамо Загреб (Хорватія)/Ференцварош (Угорщина)

Црвена Звезда (Сербія)/Копенгаген (Данія) — Рига (Латвія)/ГІК (Фінляндія)

ЧФР Клуж (Румунія)/Селтік (Шотландія) — Шериф (Молдова)/АІК(Швеція)

Арарат-Вірменія (Вірменія)/Сабутало (Грузія) — Дюделанж (Люксембург)/Калью (Естонія)

Лудогорець (Болгарія)/Нью-Сейнтс (Вельс) — Марібор (Словенія)/Русенборг (Норвегія)

Сутьєска (Чорногорія)/Лінфілд (Пн. Ірландія) — АПОЕЛ (Кіпр)/Карабах (Азербайджан)

Слован Братислава (Словаччина)/Дандолк (Ірландія) — ПАОК (Греція)/Аякс (Нідерланди)

Астана (Казахстан)/Валетта (Мальта) — Сараєво (Боснія та Герцеговина)/БАТЕ (Білорусь)

Торіно (Італія)/Шахтар Солігорськ (Білорусь) — Пюнік (Вірменія)/Вулвергемптон (Англія)

КСУ Крайова (Румунія)/АЕК (Греція) — Спарта Прага (Чехія)/Трабзонспор (Туреччина)

Легія (Польща)/Атромітос (Греція) — Мідтьюлланн (Данія)/Рейнджерс (Шотландія)

Феєнорд (Нідерланди)/Динамо Тбілісі (Грузія) — Норрчепінг (Швеція)/Хапоель Беер-Шева (Ізраїль)

Стяуа Бухарест (Румунія)/Млада Болеслав (Чехія) — Вентспілс (Латвія)/Віторія (Португалія)

АЕК Ларнака (Кіпр)/Гент (Бельгія) — Рієка (Хорватія)/Абердін (Шотландія)

Гаугесун (Норвегія)/ПСВ (Нідерланди) — Аустрія (Австрія)/Аполлон (Кіпр)

Люцерн (Швейцарія)/Еспаньол (Іспанія) — ЦСКА Софія (Болгарія)/ Зоря Луганськ (Україна)

Партизан (Сербія)/Єні Малатьяспор (Туреччина) — Молде (Норвегія)/Аріс (Греція)

Брондбю (Данія)/Брага (Португалія) — Тун (Швейцарія)/Спартак Москва (Росія)

Мальме (Швеція)/Зриньські (Боснія та Герцеговина) — Нефтчі (Азербайджан)/Бней-Єгуда (Ізраїль)

Локомотив (Болгарія)/Страсбург (Франція) — Вадуц (Ліхтенштейн)/Франкфурт (Німеччина)

Маріуполь (Україна)/АЗ Алкмар (Нідерланди) — Антверпен (Бельгія)/Вікторія (Чехія).

Перші матчі стадії плей-оф відбудуться 22 серпня, матчі-відповіді – 29 серпня.

Нагадаємо, Зоря пройшла до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, обігравши чорногорську Будучност за сумою двох матчів.

Фото: UEFA