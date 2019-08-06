Динамо на стадіоні Ян Брейдель зіграє проти бельгійського Брюгге у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2019/20.

Динамо у четвер, 6 серпня, проведе перший матч в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20, в якому кияни на стадіоні Ян Брейдель у Брюгге зіграють проти бельгійського Брюгге.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Філіппа Клемана. На перемогу Брюгге приймають ставки з коефіцієнтом 1.97. Успіх біло-синіх оцінюють в 3.90. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Брюгге — Динамо. Початок о 21:30.

Фото: FC Dynamo Kyiv, Club Brugge K.V.