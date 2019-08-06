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Факти / Спорт

Брюгге — Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Динамо на стадіоні Ян Брейдель зіграє проти бельгійського Брюгге у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2019/20.

Брюгге - Динамо

Динамо у четвер, 6 серпня, проведе перший матч в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20, в якому кияни на стадіоні Ян Брейдель у Брюгге зіграють проти бельгійського Брюгге.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Філіппа Клемана. На перемогу Брюгге приймають ставки з коефіцієнтом 1.97. Успіх біло-синіх оцінюють в 3.90. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Читайте: Динамо дізналося потенційного суперника в плей-оф кваліфікації ЛЧ Брюгге перед матчем з Динамо підписав футболіста Ліверпуля Де дивитися Брюгге — Динамо

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Брюгге — Динамо. Початок о 21:30.

ФотоFC Dynamo KyivClub Brugge K.V.

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