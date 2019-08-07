Трикратний чемпіон України з картингу Ілля Замула пройде тести у Франції за кермом формульного боліда Formula Renault 2.0.

Ілля Замула – один із найтитулованіших сучасних українських картингістів. Крім трьох титулів чемпіона України та кількох Кубків України, на його рахунку чемпіонство в німецькій DMV Kart Championship і віце-чемпіонство в одній з найпрестижніших європейських картингових серій – ADAC-Germany.

Після цього, в 2016-му, Ілля виграв серію Grand Classic Cup за кермом скромної вісімки. Однак будь-який картингіст мріє зовсім не про кузовні гонки, а справжні формули.

У нашій країні клас формул вимер. Можливість змагатися за кермом боліда з відкритими колесами у вчорашнього українського картингіста є тільки за кордоном. І ось у Іллі Замули такий шанс з’явився.

Для початку потрібно спробувати свої сили на тестах – вони вже заплановані для Іллі на кінець серпня.

Українець сяде за кермо боліда Formula Renault 2.0, а самі тести пройдуть на добре знайомій всім фанатам Формули 1 трасі Маньї-Кур (Circuit de Nevers Magny-Cours), яка приймала етапи “королеви автоспорту” з 1991 по 2008 рік.

Саме на таких формулах кілька років проводилося відразу декілька національних і європейських першостей. Це повністю карбоновий болід, оснащений 2-літровим мотором із потужністю, обмеженою з метою економії у 210 к. с.

При вазі 500 кг і завдяки сучасній напівавтоматичній КПП із перемиканням передач за допомогою підкермових “пелюстків”, динаміка Formula Renault 2.0 не поступається і навіть перевершує більшість кузовних машин, включаючи топову на сьогодні категорію GT3. Максимальна швидкість на прямих для таких формул становить майже 250 км на годину.

Якщо тести Ілля проведе впевнено, у нього з’явиться можливість стартувати в окремих етапах Ultimate Cup Series. Це європейська серія, гонки якої проходять на багатьох європейських трасах, включаючи історично знамениті Ешторіл, Діжон, Муджелло, Ногаро, Поль Рікар, Валенсія і саму Маньї-Кур.

Цікаво, що драйвер-коучем українця на цих тестах буде Ком Ледогар. Француз починав свою кар’єру з сингл-сітерів, включаючи аналогічну Formula Renault 2.0, проте пізніше переключився на гонки GT, ставши кілька років тому чемпіоном Blancpain GT Series Endurance Cup. На сьогодні Ледогар є заводським пілотом McLaren на машинах категорії GT.

Джерело: Formula Motorsport

Фото: Formula Motorsport