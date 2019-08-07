PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Маріуполь — АЗ: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Маріуполь на стадіоні Чорноморець зіграє проти нідерландського АЗ у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

ФК Мариуполь

Маріуполь у четвер, 8 серпня, проведе перший матч в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому азовці на стадіоні Чорноморець в Одесі зіграють проти нідерландського АЗ.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Арне Слота. На перемогу АЗ приймають ставки з коефіцієнтом 1.76. Успіх маріупольців оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Читайте: Жеребкування Ліги Європи: потенційні суперники Зорі та Маріуполя у плей-оф Динамо мінімально поступилося Брюгге у першому матчі Гол Громова та два вилучення: Зоря вийшла до третього раунду Ліги Європи

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Маріуполь — АЗ. Початок о 20:00.

Фото: FC Mariupol

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Жеребкування Ліги Європи: потенційні суперники Зорі та Маріуполя у плей-оф
Перемога Шахтаря, нічия Зорі та інші результати 2-го туру УПЛ
На матчі Ліги Європи арбітру влучили в голову петардою
Гол Громова та два вилучення: Зоря вийшла до третього раунду Ліги Європи
Зоря — Будучност – 1:0: онлайн-трансляція матчу
Зоря — Будучност: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Де дивитися Зоря — Будучност
Ліга Європи: Зоря впевнено перемогла Будучност у першому матчі
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка