Маріуполь на стадіоні Чорноморець зіграє проти нідерландського АЗ у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Маріуполь у четвер, 8 серпня, проведе перший матч в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому азовці на стадіоні Чорноморець в Одесі зіграють проти нідерландського АЗ.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Арне Слота. На перемогу АЗ приймають ставки з коефіцієнтом 1.76. Успіх маріупольців оцінюють в 4.90. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Маріуполь — АЗ. Початок о 20:00.

Фото: FC Mariupol