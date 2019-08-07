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Факти / Спорт

Рабські умови праці: в Катарі страйкують робітники, які будують об’єкти до ЧС-2022

Робітники на будівництві стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі оголосили страйк проти рабських умов праці.

Строительство объектов в Катаре к ЧМ 2022

У Катарі робітники, які працюють на будівництві стадіонів, оголосили страйк через нестерпні умови праці.

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Вони скаржаться на те, що їм не платять зарплати більше трьох місяців, не дозволяють контактувати з родинами, не видають паспорти, не пропонують відпустки, а питна вода не придатна для використання.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Раніше уряд Непалу повідомив про смерть 1400 непальських робітників під час будівництва футбольних стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

ДжерелоThe National

Фото: Dreamstime

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