Робітники на будівництві стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі оголосили страйк проти рабських умов праці.

У Катарі робітники, які працюють на будівництві стадіонів, оголосили страйк через нестерпні умови праці.

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Вони скаржаться на те, що їм не платять зарплати більше трьох місяців, не дозволяють контактувати з родинами, не видають паспорти, не пропонують відпустки, а питна вода не придатна для використання.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

Раніше уряд Непалу повідомив про смерть 1400 непальських робітників під час будівництва футбольних стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Джерело: The National