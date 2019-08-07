Робітники на будівництві стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі оголосили страйк проти рабських умов праці.
У Катарі робітники, які працюють на будівництві стадіонів, оголосили страйк через нестерпні умови праці.
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Вони скаржаться на те, що їм не платять зарплати більше трьох місяців, не дозволяють контактувати з родинами, не видають паспорти, не пропонують відпустки, а питна вода не придатна для використання.
Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
Раніше уряд Непалу повідомив про смерть 1400 непальських робітників під час будівництва футбольних стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі.
Джерело: The National
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