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Факти / Спорт

Динамо — Шахтар: прогноз букмекерів

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти донецького Шахтаря у матчі третього туру УПЛ-2019/20.

Динамо Шахтер

У суботу, 10 серпня, в рамках третього туру української Прем’єр-ліги-2019/20 київське Динамо на НСК Олімпійський зустрінеться з донецьким ШахтаремПочаток матчу о 17.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх киян оцінюють в 2.85. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Читайте: Динамо мінімально поступилося Брюгге у першому матчі Перемога Шахтаря, нічия Зорі та інші результати 2-го туру УПЛ Шахтар презентував домашню форму на сезон 2019/20

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок 2019.

Фото: Dreamstime

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