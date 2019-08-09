Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти донецького Шахтаря у матчі третього туру УПЛ-2019/20.

У суботу, 10 серпня, в рамках третього туру української Прем’єр-ліги-2019/20 київське Динамо на НСК Олімпійський зустрінеться з донецьким Шахтарем. Початок матчу о 17.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Луїша Каштру. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 2.50. Успіх киян оцінюють в 2.85. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок 2019.