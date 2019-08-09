Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі визнаний автором найкращого голу сезону-2018/19.
УЄФА визнав форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі автором найкращого голу у сезоні 2018/19 Ліги чемпіонів.
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Найкращим голом став удар аргентинця зі штрафного у першому півфінальному матчі проти Ліверпуля на Камп Ноу, який блаугранас виграли з рахунком 3:0. Матч відбувся 1 травня 2019 року.
Leo Messi, mejor gol de la @ChampionsLeague 2018/19
Felicidades Leo!
#GOATOfFootball pic.twitter.com/2f2LfaNK0A
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2019
Нагадаємо, у матчі-відповіді на Енфілді каталонці зазнали розгромної поразки від Ліверпуля з рахунком 4:0.