Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі визнаний автором найкращого голу сезону-2018/19.

УЄФА визнав форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі автором найкращого голу у сезоні 2018/19 Ліги чемпіонів.

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Найкращим голом став удар аргентинця зі штрафного у першому півфінальному матчі проти Ліверпуля на Камп Ноу, який блаугранас виграли з рахунком 3:0. Матч відбувся 1 травня 2019 року.

Leo Messi, mejor gol de la @ChampionsLeague 2018/19

Felicidades Leo!

#GOATOfFootball pic.twitter.com/2f2LfaNK0A — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 9, 2019

Нагадаємо, у матчі-відповіді на Енфілді каталонці зазнали розгромної поразки від Ліверпуля з рахунком 4:0.