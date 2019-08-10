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Де дивитися Динамо — Шахтар

Пряму трансляцію матчу третього туру української Прем’єр-ліги між київським Динамо та донецьким Шахтарем покаже телеканал 2+2.

Динамо Шахтер

Київське Динамо прийматиме на НСК Олімпійський 10 серпня донецький Шахтар в рамках матчу третього туру УПЛ. Початок матчу о 17.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2. Також зустріч грандів українського футболу покаже FootballHub на YouTube.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок 2019.

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