Пряму трансляцію матчу третього туру української Прем’єр-ліги між київським Динамо та донецьким Шахтарем покаже телеканал 2+2.

Київське Динамо прийматиме на НСК Олімпійський 10 серпня донецький Шахтар в рамках матчу третього туру УПЛ. Початок матчу о 17.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2. Також зустріч грандів українського футболу покаже FootballHub на YouTube.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Динамо здобуло вольову перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок 2019.