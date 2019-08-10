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Факти / Спорт

Манчестер Сіті розгромив Вест Гем у першому турі АПЛ

Манчестер Сіті у першому турі АПЛ-2019/20 завдав розгромної поразки Вест Гем Юнайтед.

Манчестер Сити разгромил Вест Хєм в первом туре АПЛ

Вест Гем Юнайтед приймав Манчестер Сіті у першому турі англійської Прем’єр-ліги сезону 2019/20. Зустріч пройшла у Лондоні на Олімпійському стадіоні і завершилася розгромною перемогою підопічних Пепа Гвардіоли з рахунком 5:0.

Читайте: Ліверпуль vs Ман Сіті: штучний інтелект назвав переможця АПЛ-2019/20

Рахунок у матчі відкрив Габріел Жезус на 25-й хвилині. У другому таймі на 51-й хвилині Рахім Стерлінг подвоїв перевагу містян, а на 75-й хвилині оформив дубль. Четвертий м’яч у сітку воріт молотобійців забив Серхіо Агуеро з пенальті, а крапку у грі поставив той же Стерлінг на першій доданій хвилині, оформивши таким чином хет-трик.

У наступному турі Сіті прийме вдома Тоттенгем, а Вест Гем на виїзді поміряється силами з Брайтоном.

Нагадаємо, УЄФА оголосив шорт-лист номінантів на найкращого гравця за позиціями.

Фото: Getty Images

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