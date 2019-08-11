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Факти / Спорт

Наймолодший чемпіон Європи в історії: українець завоював золото зі стрибків у воду

13-річний український спортсмен Олексій Середа виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Наймолодший чемпіон Європи в історії: українець завоював золото зі стрибків у воду

13-річний українець Олексій Середа виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії цього виду спорту. Він перевершив рекорд британця Тома Дейлі.

Українець з результатом 488,85 бали випередив спортсмена з Франції Бенджаміна Оффре (474,90) і росіянина Руслана Тернового (445,25).

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Чеміонат Європи 2019 проходив у Києві. Золота медаль українця стала сьомою в загальнокомандному заліку. Спортсмени здобули 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзову медалі і посіли друге загальнокомандне місце.

До речі, українська легкоатлетка Юлія Левченко принесла у скарбничку збірної України перше золото.

Фото: Ірина Каліта

Джерело: Tribuna

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