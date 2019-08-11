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Факти / Спорт

Українка Левченко завоювала золото командного чемпіонату Європи

Українська легкоатлетка Юлія Левченко принесла у скарбничку збірної України перше золото.

Українка Левченко завоювала золото командного чемпіонату Європи

На командному чемпіонаті Європи, який проходить у польському Бидгощі, Юлія Левченко отримала золоту медаль. Вона подолала планку 1,97 метри і принесла у скарбничку збірної 12 очок.

Це перше золото української збірної на турнірі. Зараз команда знаходиться на сьомому місці перед заключними шістьма видами. Для збереження прописки у Суперлізі збірна України повинна залишитися у топ-7 команд.

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Суперліга – головний дивізіон чемпіонату Європи, в якому змагаються 12 найкращих збірних континенту.

До речі, на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Кванджу (Південна Корея) українські спортсменки взяли золото.

Фото: УНІАН

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