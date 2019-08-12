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Де дивитися Динамо — Брюгге

Пряму трансляцію матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським Динамо та бельгійським Брюгге покаже телеканал 2+2.

Динамо Киев

У матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське Динамо вдома прийматиме бельгійський Брюгге. Матч пройде 13 серпня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 20:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Читайте: Динамо дізналося потенційного суперника в плей-оф кваліфікації ЛЧ Гол Родрігеса не допоміг: Шахтар обіграв Динамо у третьому турі УПЛ Динамо — Брюгге: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Динамо поступилося Брюгге у першому матчі.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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