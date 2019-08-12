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Ліверпуль — Челсі: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Пряму трансляцію матчу за Суперкубок УЄФА 2019 між Ліверпулем та Челсі покаже телеканал Футбол 1.

Водафон Парк

У матчі за Суперкубок УЄФА 2019 Ліверпуль зустрінеться з Челсі. Матч пройде 14 серпня у Стамбулі на стадіоні Водафон Парк.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможець Ліги чемпіонів та переможець Ліги Європи. Ліверпуль у фіналі ЛЧ-2018/19 у Мадриді обіграв Тоттенгем, а Челсі в Баку у фіналі ЛЄ виявився сильнішим за Арсенал.

Фото: Dreamstime

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