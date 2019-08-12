Ліверпуль та Челсі зійдуться на стадіоні Водафон-Арена у Стамбулі у матчі за Суперкубок УЄФА 2019.

У матчі за Суперкубок УЄФА 2019 зійдуться Ліверпуль та Челсі. Матч відбудеться у середу, 14 серпня, на стадіоні Водафон-Арена у Стамбулі.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Юргена Клоппа. На перемогу Ліверпуля приймають ставки з коефіцієнтом 1.61. Успіх аристократів оцінюють в 5.90. Нічийний результат зустрічі в основний час — 4.10.

Матч за Суперкубок УЄФА Ліверпуль — Челсі розпочнеться о 22:00, 14 серпня.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА зустрічаються переможець Ліги чемпіонів та переможець Ліги Європи. Ліверпуль у фіналі ЛЧ-2018/19 у Мадриді обіграв Тоттенгем, а Челсі в Баку у фіналі ЛЄ виявився сильнішим за Арсенал.