Екс-наставник лондонського Челсі та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью влаштувався експертом на телеканалі Sky Sports і в першому ж ефірі зробив оригінальний прогноз на чемпіонську гонку в АПЛ, черговий розіграш якого стартував у п’ятницю, 9 серпня.

На думку португальця, лише чотири команди здатні наразі стати чемпіоном Англії:

Mourinho: “Who can win the title? Four, Man City, Tottenham, Liverpool and Man City B team. When I looked at the bench yesterday, the players not involved I think even the B team could fight for the title.” pic.twitter.com/rFSSwAujno

