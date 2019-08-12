Екс-наставник МЮ та Челсі Жозе Моурінью зробив незвичний прогноз на чемпіонську гонку в АПЛ.

Екс-наставник лондонського Челсі та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью влаштувався експертом на телеканалі Sky Sports і в першому ж ефірі зробив оригінальний прогноз на чемпіонську гонку в АПЛ, черговий розіграш якого стартував у п’ятницю, 9 серпня.

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На думку португальця, лише чотири команди здатні наразі стати чемпіоном Англії:

— Хто може стати чемпіоном Англії? Чотири команди. Манчестер Сіті, Тоттенгем, Ліверпуль і другий склад Ман Сіті. Коли я вчора подивився на лавку Сіті, на гравців, які не потрапили в стартовий склад, думаю, що навіть їх дубль міг би виграти Прем’єр-лігу, – заявив Моурінью.

Mourinho: “Who can win the title? Four, Man City, Tottenham, Liverpool and Man City B team. When I looked at the bench yesterday, the players not involved I think even the B team could fight for the title.” pic.twitter.com/rFSSwAujno — Sportive23 (@Sportive_23) August 11, 2019

А ось на питання, що можна рахувати успішним сезоном для Манчестер Юнайтед, Жозе відповів, що перемога у Лізі Європи.

Peak Jose Mourinho! “What’s a successful season for Man United?” Jose: “winning the Europa league” pic.twitter.com/TQ9KaxaCBt — Ciaran (@KlavanDijk) August 11, 2019

Раніше стало відомо скільки МЮ заплатив Моурінью за розірвання контракту.