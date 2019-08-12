PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Моурінью назвав чотирьох фаворитів АПЛ

Екс-наставник МЮ та Челсі Жозе Моурінью зробив незвичний прогноз на чемпіонську гонку в АПЛ.

Жозе Моуриньо

Екс-наставник лондонського Челсі та Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью влаштувався експертом на телеканалі Sky Sports і в першому ж ефірі зробив оригінальний прогноз на чемпіонську гонку в АПЛ, черговий розіграш якого стартував у п’ятницю, 9 серпня.

Читайте: Ліверпуль vs Ман Сіті: штучний інтелект назвав переможця АПЛ-2019/20

На думку португальця, лише чотири команди здатні наразі стати чемпіоном Англії:

— Хто може стати чемпіоном Англії? Чотири команди. Манчестер Сіті, Тоттенгем, Ліверпуль і другий склад Ман Сіті. Коли я вчора подивився на лавку Сіті, на гравців, які не потрапили в стартовий склад, думаю, що навіть їх дубль міг би виграти Прем’єр-лігу, – заявив Моурінью.

А ось на питання, що можна рахувати успішним сезоном для Манчестер Юнайтед, Жозе відповів, що перемога у Лізі Європи.

Раніше стало відомо скільки МЮ заплатив Моурінью за розірвання контракту.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ліверпуль — Челсі: прогноз букмекерів на Суперкубок УЄФА
Арсенал презентував резервну форму синього кольору
Зінченко ефектно прийняв м’яч на тренуванні і вразив фанатів Сіті
Манчестер Сіті розгромив Вест Гем у першому турі АПЛ
Ліверпуль vs Ман Сіті: штучний інтелект назвав переможця АПЛ-2019/20
Футболіст не полетів на матч ЛЄ, бо не знав, що у Вірменію треба паспорт
КОНМЕБОЛ дискваліфікував форварда Манчестер Сіті за розгром будки VAR
Стало відомо, фанати яких клубів найкраще займаються сексом
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка