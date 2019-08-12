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Зінченко ефектно прийняв м’яч на тренуванні і вразив фанатів Сіті

Олександр Зінченко продемонстрував відмінну техніку на тренуванні Манчестер Сіті.

Александр Зинченко

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вразив своїми вміннями на тренуванні містян.

Українець прийняв верхову передачу з іншої половини поля від Фернандіньо на стопу так, що м’яч практично не відскочив від неї. Зінченко обробив м’яч і потренував удари головою з Жезусом.

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Прес-служба Сіті поділилася з підписниками роликом. Фанати містян у коментарях розсипалися у компліментах Олександру.

Нагадаємо, Манчестер Сіті у першому турі АПЛ-2019/20 завдав розгромної поразки Вест Гем Юнайтед.

ФотоAlex Zinchenko

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