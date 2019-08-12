Олександр Зінченко продемонстрував відмінну техніку на тренуванні Манчестер Сіті.

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вразив своїми вміннями на тренуванні містян.

Українець прийняв верхову передачу з іншої половини поля від Фернандіньо на стопу так, що м’яч практично не відскочив від неї. Зінченко обробив м’яч і потренував удари головою з Жезусом.

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Прес-служба Сіті поділилася з підписниками роликом. Фанати містян у коментарях розсипалися у компліментах Олександру.

Нагадаємо, Манчестер Сіті у першому турі АПЛ-2019/20 завдав розгромної поразки Вест Гем Юнайтед.

Фото: Alex Zinchenko