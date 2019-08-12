Олександр Зінченко продемонстрував відмінну техніку на тренуванні Манчестер Сіті.
Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко вразив своїми вміннями на тренуванні містян.
Українець прийняв верхову передачу з іншої половини поля від Фернандіньо на стопу так, що м’яч практично не відскочив від неї. Зінченко обробив м’яч і потренував удари головою з Жезусом.
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Прес-служба Сіті поділилася з підписниками роликом. Фанати містян у коментарях розсипалися у компліментах Олександру.
How’s your touch, Zinchenko?
#mancity pic.twitter.com/dnzOiopJBW
— Manchester City (@ManCity) August 11, 2019
Нагадаємо, Манчестер Сіті у першому турі АПЛ-2019/20 завдав розгромної поразки Вест Гем Юнайтед.
Фото: Alex Zinchenko