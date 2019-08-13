Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти бельгійського Брюгге у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2019/20.

Динамо у вівторок, 13 серпня, проведе матч-відповідь в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2019/20, в якому кияни на стадіоні НСК Олімпійський у Києві зіграють проти бельгійського Брюгге. Початок матчу о 20.30.

На думку букмекерів, фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх чорно-синіх оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо мінімально поступилося Брюгге.

Фото: Club Brugge K.V., FC Dynamo Kyiv