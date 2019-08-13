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Факти / Спорт

Французький спортсмен відкусив голову живому півню (+18)

Член французької команди з баскської пелоти Біксант Ларральд відгриз зубами голову живому півню.

Биксант Ларральд загрыз живого петуха

Гравець французької команди з баскської пелоти Біксант Ларральд закриз живого півня на камеру.

Чоловік відкусив голову живому півню під крики та регіт своїх товаришів під час застілля після чемпіонату з пелоти, який проходив в Іспанії.

Відео, яке зафільмували його товариші, потрапило до зоозахисників. Вони вимагають відрахувати його з команди, а також притягнути спортсмена до відповідальності. Під петицією на сайті Mes Opinions вже підписалося майже 65 тис. осіб.

У Франції за жорстоке поводження з тваринами можуть покарати штрафом у розмірі до €30 тис.

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Підтримати судове переслідування Ларральда має намір фонд Бріджит Бардо та організація Millions d’Amis.

Відео з Ларральдом та півнем можна подивитися за цим посиланням, але попереджаємо: воно викличе у вас негативні емоції.

Баскська пелота – це гра з м’ячем, національний баскський вид спорту. Під час гри спортсмени, озброєні вигнутими битами, метають в стіну м’ячик і по черзі відбивають його.

Раніше у Дніпропетровській області 60-річну жительку одного із сіл Софіївського району засудили до 5 років позбавлення за вбивство безпритульної собаки на очах дітей.

Джерело: The Guardian

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