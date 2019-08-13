Член французької команди з баскської пелоти Біксант Ларральд відгриз зубами голову живому півню.

Гравець французької команди з баскської пелоти Біксант Ларральд закриз живого півня на камеру.

Чоловік відкусив голову живому півню під крики та регіт своїх товаришів під час застілля після чемпіонату з пелоти, який проходив в Іспанії.

Відео, яке зафільмували його товариші, потрапило до зоозахисників. Вони вимагають відрахувати його з команди, а також притягнути спортсмена до відповідальності. Під петицією на сайті Mes Opinions вже підписалося майже 65 тис. осіб.

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Підтримати судове переслідування Ларральда має намір фонд Бріджит Бардо та організація Millions d’Amis.

Відео з Ларральдом та півнем можна подивитися за цим посиланням, але попереджаємо: воно викличе у вас негативні емоції.

Баскська пелота – це гра з м’ячем, національний баскський вид спорту. Під час гри спортсмени, озброєні вигнутими битами, метають в стіну м’ячик і по черзі відбивають його.

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