Один з найкращих центрхавів XXI століття Веслі Снейдер оголосив про завершення кар’єри футболіста.

Колишній футболіст міланського Інтера, мадридського Реала та нідерландського Аякса Веслі Снейдер оголосив про завершення кар’єри гравця.

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Останнім клубом 35-річного Снейдера став катарський Аль-Гарафа, кольори якого він захищав з січня 2018 року.

Wesley Sneijder has retired from professional football. What a player, what a career pic.twitter.com/2qhk7fpAEY — Goal (@goal) August 12, 2019

У складі Інтера Снейдер виграва Лігу чемпіонів-2009/10 та ставав переможцем Клубного чемпіонату світу.

Разом зі збірною Нідерландів ставав бронзовим призером чемпіонату Європи у 2004 році та бронзовим призером чемпіонату світу у 2014, а на ЧС-2010 у ПАР став срібним призером Мундіалю. Всього за національну команду провів 134 поєдинки.

Раніше найкращий футболіст ЧС-2010 оголосив про завершення кар’єри.