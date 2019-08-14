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Факти / Спорт

Українець Арушанян став чемпіоном світу з боротьби серед юніорів

Борець вільного стилю Ерік Арушанян виграв золото юніорського чемпіонату світу.

Эрик Арушанян

Український борець вільного стилю Ерік Арушанян виграв золото юніорського чемпіонату світу, який триває у Таллінні.

У фінальній сутичці у вазі до 70 кг Арушанян здолав Васілє Дякона з Молдови.

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На шляху до фіналу він здобув вольову перемогу над росіянином в 1/4 фіналу та у півфіналі здолав турецького борця.

Раніше українська легкоатлетка Юлія Левченко принесла у скарбничку збірної України золото на командному чемпіонаті Європи.

ДжерелоФедерація греко-римської боротьби України

ФотоФедерація греко-римської боротьби України

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