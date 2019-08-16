У футболіста Базеля Рікі ван Волфсвінкела виявили аневризму мозку.

У нідерландського форварда швейцарського Базеля Рікі ван Волфсвінкела виявлена аневризма мозку.

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти ЛАСК 30-річний футболіст отримав струс мозку. Після цього Рікі відправили на обстеження, де і виявили аневризму.

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Тепер на футболіста чекає тривале лікування. Очікується, що він пропустить від 6 до 12 місяців.

Аневризма – це локальне розширення судини головного мозку. Внаслідок несвоєчасного надання медичної допомоги може статися розрив аневризми, що у свою чергу може привести до летального випадку.

Раніше в американської тенісистки Ніколь Гіббс виявили рак.

Источник: FC Basel 1893

Фото: Ricky Van Wolfswinkel