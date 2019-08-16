Форвард Барселони Ліонель Мессі не зможе взяти участь у матчі першого туру Ла Ліги сезону 2019/20.

Зірковий аргентинець Барселони Ліонель Мессі не зможе взяти участь у матчі першого туру Лі Ліги проти Атлетік Більбао.

32-річний форвард все ще продовжує відновлюватися після травми литкового м’яза, тому пропустив тренування блаугрнас у четвер.

Очікується, що Мессі зможе повернутися на поле в другому турі, де суперником Барси стане Бетіс.

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16 серпня, матчем Атлетік – Барселона на стадіоні Сан Мамес стартує новий розіграш іспанського чемпіонату.

Нагадаємо, Барселона обіграла італійський Наполі у товариському матчі, який пройшов у Маямі.