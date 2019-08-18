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Факти / Спорт

У бою за пояс чемпіона UFC Міочіч переміг Кормьє

Новим чемпіоном UFC у важкій вазі став Стіпе Міочіч, який здобув перемогу над Даніелем Кормьє.

Стіпе Міочіч

Поєдинок-реванш відбувся у рамках турніру UFC 241 в американському Анахаймі.

36-річний американський боєць змішаного стилю (ММА) Стіпе Міочіч у четвертому раунді нокаутував 40-річного Даніеля Кормьє.

Для Кормье це друга поразка за всю кар’єру (22 перемоги).

У Міочіча – 19 перемог і три поразки.

ЧитайтеДерев’янченко домовився про бій з Альваресом

Нагадаємо, раніше Усик очолив рейтинг WBO в суперважкій вазі, покинувши рейтинг у важкій вазі.

Джерело: UFC

Фото: Stipe Miocic

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