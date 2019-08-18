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Факти / Спорт

У Краматорську після матчу футболістам довелося митися в канаві

У Краматорську після матчу футболістам новокаховського клубу Енергія довелося митися у канаві.

У Краматорську після матчу футболістам довелося митися в канаві

Футболісти Енергії з Нової Каховки після виїзного матчу з Авангардом-2 в Краматорську були змушені митися в місцевій водоймі.

Відповідні фото спортсмени опублікували в Instagram.

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Причиною інциденту стала аварія на трубопроводі у Краматорську, через яку була припинена подача води в частині міста.

До слова, матч Авангард-2 (Краматорськ) – Енергія (Нова Каховка) завершився з рахунком 2:1 на користь Енергії.

Раніше Факти ICTV писали, що Манчестер Юнайтед показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.

Фото: ФК Енергія Нова Каховка

Джерело: Сегодня

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