У Краматорську після матчу футболістам новокаховського клубу Енергія довелося митися у канаві.
Футболісти Енергії з Нової Каховки після виїзного матчу з Авангардом-2 в Краматорську були змушені митися в місцевій водоймі.
Відповідні фото спортсмени опублікували в Instagram.
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Причиною інциденту стала аварія на трубопроводі у Краматорську, через яку була припинена подача води в частині міста.
До слова, матч Авангард-2 (Краматорськ) – Енергія (Нова Каховка) завершився з рахунком 2:1 на користь Енергії.
Раніше Факти ICTV писали, що Манчестер Юнайтед показав новий третій комплект форми на сезон-2019/20.
Фото: ФК Енергія Нова Каховка
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