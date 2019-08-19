В столиці Гондураса Тегусігальпі внаслідок безладів футбольних фанатів загинуло троє людей.

В столиці Гондураса – Тегусігальпі внаслідок фанатських безладів загинуло троє людей і ще щонайменше 10 отримали поранення.

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Перед матчем між командами Олімпія та Мотагуа, фанати Олімпії почали кидати каміння в автобус з футболістами суперника. В результаті інциденту троє гравців Еміліо Ізагирре, Роберто Морейра та Джонатан Руж’є отримали поранення. Їх госпіталізували з пораненнями обличчя.

Nuestros jugadores, Emilio Izaguirre, Roberto Moreira y Jonathan Rougier, estan siendo atendidos en un centro hospitalario despues del ataque vandalico a nuestro bus pic.twitter.com/8rptzSYmZk — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019

Через інциденту матч відмінили, але безлади на цьому не припинилися. В хід пішли палиці, каміння, холодна та вогнепальна зброя. В цей час близько 10 тис. фанатів вже перебували на стадіоні. Безлади перекинулися на стадіон, почалася давка, причиної якої також стало рішення поліції застосувати сльозогінний газ.

— Три людини загинули, сім отримали вогнепальні поранення. Один з них – хлопчик. Троє поранених дорослих знаходяться в критичному стані, – заявила прес-секретар місцевої лікарні Лора Шенхерр.

Мотагуа звинувачує у трагедії ультрас угрупування Олімпії Ultra-Faithful Olimpia і закликає владу країни з усією суворістю покарати винних.

Нагадаємо, у квітні фанати туринського Ювентуса та Аякса влаштували безлади біля стадіону Йохан Кройф Арена в Амстердамі.