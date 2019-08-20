Матч чемпіонату Бразилії між Форталезою та Інтернасіоналем опинився на межі зриву через бджолиний рій.
Матч чемпіонату Бразилії між клубами Форталеза та Інтернасіональ розпочався з 20-хвилинною затримкою.
За кілька хвилин до стартового свистка рій бджіл атакував кутовий прапорець на полі. Головний арбітр матчу негайно відправив футболістів до роздягалень, а працівники стадіону почали боротьбу з комахами.
Читайте: Фанати зірвали матч чемпіонату Швейцарії і відібрали футболки у гравців
Після того, як у працівників стадіону всі спроби виявилися марними, прогнати рій намагалися пожежні, які чергували під час матчу, однак струмінь води не допоміг позбутися бджіл.
Переглянути цей допис в Instagram
Тоді працівники вирішили обробити місце скупчення бджіл хімікатами, а сам прапорець замінили на інший. Це спрацювало і матч розпочався.
Раніше Факти ICTV писали, що Роналду знявся у дивній сінгапурській рекламі і розсмішив мережу.
Джерело: Globo