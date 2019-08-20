PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

В Бразилії бджолиний рій атакував кутовий прапорець і ледь не зірвав матч

Матч чемпіонату Бразилії між Форталезою та Інтернасіоналем опинився на межі зриву через бджолиний рій.

Пчелиный рой на футболе в Бразилии

Матч чемпіонату Бразилії між клубами Форталеза та Інтернасіональ розпочався з 20-хвилинною затримкою.

За кілька хвилин до стартового свистка рій бджіл атакував кутовий прапорець на полі. Головний арбітр матчу негайно відправив футболістів до роздягалень, а працівники стадіону почали боротьбу з комахами.

Читайте: Фанати зірвали матч чемпіонату Швейцарії і відібрали футболки у гравців

Після того, як у працівників стадіону всі спроби виявилися марними, прогнати рій намагалися пожежні, які чергували під час матчу, однак струмінь води не допоміг позбутися бджіл.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений 433 (@433)

Тоді працівники вирішили обробити місце скупчення бджіл хімікатами, а сам прапорець замінили на інший. Це спрацювало і матч розпочався.

Раніше Факти ICTV писали, що Роналду знявся у дивній сінгапурській рекламі і розсмішив мережу.

ДжерелоGlobo

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Бразилії озброєний чоловік захопив автобус з пасажирами
Перестрілка на футболі: в Гондурасі під час безладів на стадіоні загинули люди
У Краматорську після матчу футболістам довелося митися в канаві
У футболіста Базеля виявили аневризму мозку
20-річний футболіст, який проходив перегляд в МЮ, вчинив самогубство
Стали відомі нові деталі загибелі футболіста Еміліано Сала
Менше випорожнятися: президент Бразилії вигадав спосіб боротьби зі зміною клімату
Відомий голландець Веслі Снейдер оголосив про завершення кар’єри
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка