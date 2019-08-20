Матч чемпіонату Бразилії між Форталезою та Інтернасіоналем опинився на межі зриву через бджолиний рій.

Матч чемпіонату Бразилії між клубами Форталеза та Інтернасіональ розпочався з 20-хвилинною затримкою.

За кілька хвилин до стартового свистка рій бджіл атакував кутовий прапорець на полі. Головний арбітр матчу негайно відправив футболістів до роздягалень, а працівники стадіону почали боротьбу з комахами.

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Після того, як у працівників стадіону всі спроби виявилися марними, прогнати рій намагалися пожежні, які чергували під час матчу, однак струмінь води не допоміг позбутися бджіл.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 433 (@433) 19 Сер 2019 р. о 1:07 PDT

Тоді працівники вирішили обробити місце скупчення бджіл хімікатами, а сам прапорець замінили на інший. Це спрацювало і матч розпочався.

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Джерело: Globo