PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Від пристрасті до в’язниці: чемпіон UFC ледь не задушив офіціантку стрип-клубу

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс може провести півроку за ґратами.

Джон Джонс

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс у вересні постане перед судом за звинуваченням у нападі на офіціантку стрип-клубу.

Інцидент стався ще у квітні у стрип-клубі TD’s Eubanks Showclub, який знаходиться неподалік міста Альбукерке в штаті Нью-Мехіко. Джонс посадив собі на коліна офіціантку з закладу, що заборонено, а потім почав цілувати та душити.

Читайте: Ось, де йому місце! В ірландському пабі віскі МакГрегора вилили в унітаз

Бос UFC Дейна Вайт розповів, що бачив запис інциденту, і впевнений, що для бійця все закінчиться добре.

Розгляд справи призначено на 26 вересня. Джонсу загрожує півроку за ґратами та штраф до $500 або півроку умовного терміну.

Раніше МакГрегор вдарив літнього чоловіка за відмову пити його віскі.

ДжерелоMMA Fighting

ФотоMMA Fighting

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У бою за пояс чемпіона UFC Міочіч переміг Кормьє
МакГрегор вдарив літнього чоловіка за відмову пити його віскі
Це смішно! Шевченко погодилася на міжгендерний бій з Сехудо
Хочу стати міжгендерним чемпіоном! Боєць UFC кинув виклик Валентині Шевченко
Леді боксу Ава Найт змінила ринг на октагон
UFC 239: Джонс і Сантос залишили поле бою в інвалідних колясках
Джастін Бібер викликав Тома Круза на бій в ММА. МакГрегор готовий його організувати
МакГрегор анонсував свій наступний бій в октагоні
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка