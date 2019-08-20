Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс може провести півроку за ґратами.

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс у вересні постане перед судом за звинуваченням у нападі на офіціантку стрип-клубу.

Інцидент стався ще у квітні у стрип-клубі TD’s Eubanks Showclub, який знаходиться неподалік міста Альбукерке в штаті Нью-Мехіко. Джонс посадив собі на коліна офіціантку з закладу, що заборонено, а потім почав цілувати та душити.

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Бос UFC Дейна Вайт розповів, що бачив запис інциденту, і впевнений, що для бійця все закінчиться добре.

Розгляд справи призначено на 26 вересня. Джонсу загрожує півроку за ґратами та штраф до $500 або півроку умовного терміну.

Раніше МакГрегор вдарив літнього чоловіка за відмову пити його віскі.

Джерело: MMA Fighting

Фото: MMA Fighting