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Факти / Спорт

Бекхему загрожує штраф в £41 млн за будівництво стадіону у зараженому місці

Плани колишньої зірки збірної Англії Девіда Бекхема з будівництва стадіону для свого клубу Інтер Маямі опинилися під загрозою.

Девид Бекхэм

Плани Девіда Бекхема з будівництва стадіону та торгового комплексу за £800 млн для свого клубу Інтер Маямі опинилися під загрозою.

Річ у тім, що частина місця, де будують стадіон Інтера, виявилася токсичною. У звіті про навколишнє середовище було виявлено, що забруднення миш’яком перевищує допустиму норму більш ніж у двічі. Раніше на тому місці знаходилося звалище сміттєспалювального заводу, на яке звозили відходи. Нині на цьому місці розташовано поле для гольфу. На деяких ділянках токсини знаходяться на поверхні не більше 15 см у глибину.

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За останні кілька місяців екологічна фірма, найнята компанією Inter Miami, взяла понад 140 зразків ґрунту. Окрім підвищеного рівня миш’яку, було виявлено високий рівень вмісту барію та свинцю.

Влада Майамі планує провести додаткові дослідження ґрунту. Якщо забруднення підтвердиться, клубу доведеться виплатити в міську казну £41 млн для очищення ґрунту.

До речі, екс-тренер Мілана Дженнаро Гаттузо може очолити Інтер Маямі.

Фото: David Beckham

Джерело: The Sun

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