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Факти / Спорт

Динамо замінило на командному фото Хацкевича на Михайличенка

Київське Динамо оновило офіційне командне фото на сезон-2019/20.

Динамо Киев

Київське Динамо провело ще одну фотосесію перед стартом сезону через зміну тренерського штабу.

На знімку тепер присутній новий тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком та Суперкубок України.

Читайте: Динамо зіграло внічию з Брюгге та вилетіло з Ліги чемпіонів

Також у порівнянні з попереднім командним фото, динамівці одягнуті у синій комплект форми.

Серед гравців не взяли участь у фотосесії травмований Міккель Дуелунд та новоспечений чемпіон світу U-20 Денис Попов.

Нагадаємо, після відставки Олександра Хацкевича київське Динамо очолив Олексій Михайличенко.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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