Київське Динамо оновило офіційне командне фото на сезон-2019/20.
Київське Динамо провело ще одну фотосесію перед стартом сезону через зміну тренерського штабу.
На знімку тепер присутній новий тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком та Суперкубок України.
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Також у порівнянні з попереднім командним фото, динамівці одягнуті у синій комплект форми.
Серед гравців не взяли участь у фотосесії травмований Міккель Дуелунд та новоспечений чемпіон світу U-20 Денис Попов.
Нагадаємо, після відставки Олександра Хацкевича київське Динамо очолив Олексій Михайличенко.
Фото: FC Dynamo Kyiv
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