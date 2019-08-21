Наставник Ліверпуля Юрген Клопп розповів, коли покине тренувати мерсисайдців.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп повідомив, що допускає ймовірність завершення кар’єри через 2-3 роки.
— Я поняття не маю, що буде далі. Надіюся, що в найближчі 2-3 роки все буде так само, як і зараз. І тоді я вирішу, хоча все можливо. Бути може, я завершу кар’єру. Так це буде чи ні, я поки не знаю. Я просто говорю про це, щоб ви не здивувалися, якщо це станеться, – сказав Клопп.
52-річний Клопп очолив Ліверпуль у 2015 році. У сезоні-2018/19 під керівництвом німця Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів.
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У нинішньому сезоні мерсисайдський клуб посідає першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі шість очок.
Раніше Факти ICTV писали, що Клопп потрапив що шорт-листа номінантів на премію найкращому тренеру року від ФІФА.