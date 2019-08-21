Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп повідомив, що допускає ймовірність завершення кар’єри через 2-3 роки.

— Я поняття не маю, що буде далі. Надіюся, що в найближчі 2-3 роки все буде так само, як і зараз. І тоді я вирішу, хоча все можливо. Бути може, я завершу кар’єру. Так це буде чи ні, я поки не знаю. Я просто говорю про це, щоб ви не здивувалися, якщо це станеться, – сказав Клопп.