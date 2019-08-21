Бельгійські вчені Льовенського католицького університету вивели формулу, за допомогою якої визначили найкращого у парі – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Бельгійські вчені розробили формулу під скороченою назвою VAEP, яка рахує не лише голи та результативні передачі, але також оцінює удари, дриблінг, підкати та інше.

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Під час дослідження вчені взяли дані португальця Криштіану Роналду та аргентинця Ліонеля Мессі в період з 2013 по 2018 роки.

— В перші сезони результати Роналду і Мессі були майже ідентичними. Але в сезоні-2015/16 Мессі почав обходити свого суперника, – розповів аспірант Том Декроос, який брав участь в дослідженні.

Середній VAEP-показник за одну гру у Мессі склав 1,21, а у Роналду – 0,61.

Зазначимо, що обидва футболісти мають по п’ять Золотих м’ячів.

Раніше УЄФА оголосив трійку номінантів на приз найкращого гравця сезону.