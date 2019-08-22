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Факти / Спорт

Один з найстаріших клубів Англії може припинити існування протягом 24 годин

134-річний англійський футбольний клуб Бері майже припинив своє існування через проблеми з фінансами.

ФК Бери

Англійський футбольний клуб Бері з графства Великий Манчестер, який проіснував 134 роки, може зникнути протягом наступних 24 годин.

Клуб знаходиться на межі фінансового краху. Керівництво Англійської футбольної ліги перенесло вже шість ігор Бері в сезоні.

Така ситуація склалася, оскільки клуб не надав фінансових гарантій для участі в новому розіграші. Також з клубу зняли 12 очок.

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Власник Бері Стів Дейл має час до 23 серпня, щоб довести лізі, що у нього є гроші для підтримки життєдіяльності клубу. Якщо він цього не зробить Бері позбавлять професійного статусу.

Зараз у команді є лише десять футболістів оскільки реєструвати нових гравців за відсутності фінансових гарантій заборонено.

В середині 2000-х клуб вже був на межі смерті — Бері на посаді спортивного директора врятував батько Гарі і Філа Невіллів.

Бері заснований у 1885 році. Свою першу гру клуб провів на стадіоні Ґігг Лейн 12 вересня 1885 року проти Віган Атлетик. Це був товариський матч, в якому перемогу здобули футболісти Бері з рахунком 4:3. Бері двічі ставав переможцем Кубка Англії (1900 та 1903 роки), а також виграв Кубок Англійської футбольної ліги (1963 рік).

Раніше Факти ICTV писали, що в англійському футболі за останні п’ять років вдвічі збільшилася кількість проявів расизму.

Відео: The Guardian

Джерело: Daily Mail

Фото: Getty Images

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