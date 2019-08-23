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Факти / Спорт

Стало відомо, де та коли пройде перший в історії чемпіонат світу з паркуру

Японська Хіросіма стане господаркою першого в історії чемпіонату світу з паркуру, який відбудеться у 2020 році.

Паркур

Перший в історії чемпіонат світу з паркуру пройде в японському місті Хіросіма з 3 по 5  квітня 2020 року. ЧС проведуть у Хіросімському меморіальному Парку Миру.

Міжнародна федерація гімнастики визнала паркур гімнастичною дисципліною і включила до статуту організації 6 грудня 2018 року.

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У 2017 році FIG в тестовому режимі провела два етапи Кубка світу з паркуру, змагання пройшли у французькому Монпельє та китайському Ченду.

Раніше Факти ICTV писали, що чемпіон світу зі стрибків з вінгсьютом Еспен Фаднес виклав запаморочливий політ Джеймі Лі в Карпатах.

Джерело: FIG

Фото: Unsplash

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