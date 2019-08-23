СБУ оголосила про підозру головному лікарю Мінспорту в рамках справи про закупівлі для спортсменів сумнівних препаратів.

В СБУ встановили, що посадовці держустанови Укрспортзабезпечення, яка перебуває у сфері управління Мінспорту України, закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів.

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В СБУ зазначили, що частина препаратів, які передали спортсменам під виглядом медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі.

Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 млн грн та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг контролю продукції.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Раніше СБУ вдалося зупинити роботу міжнародного хакерського угруповання, сервери якого знаходилися на Одещині.