PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Виступи України на міжнародних змаганнях під загрозою

СБУ оголосила про підозру головному лікарю Мінспорту в рамках справи про закупівлі для спортсменів сумнівних препаратів.

СБУ будівля

В СБУ встановили, що посадовці держустанови Укрспортзабезпечення, яка перебуває у сфері управління Мінспорту України, закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 млн грн.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів.

Читайте: СБУ перевіряє діяльність кінотеатрів IMAX в Криму

В СБУ зазначили, що частина препаратів, які передали спортсменам під виглядом медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі.

Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 млн грн та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг контролю продукції.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, та притягнення їх до кримінальної  відповідальності.

Раніше СБУ вдалося зупинити роботу міжнародного хакерського угруповання, сервери якого знаходилися на Одещині.

Джерело: СБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звинувачення СБУ на адресу танкера Мрія засновані на Print Screen з новинного сайту – Чалий
Верняєв, Левченко та Беленюк: як спортсмени вітають країну зі святом
Кайтсерфінг в Україні. Скільки коштує купити спорядження і де навчають
Топ-10 найкращих фільмів про спорт
Вбивство двох жінок в Броварах інсценували, щоб затримати замовника
СБУ запобігла терактові напередодні Дня незалежності в Сумах
Український стрибун у воду проміняв спорт на китайський цирк
Штурм вокзалу та звільнення заручників – масштабні навчання правоохоронців на Волині
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка