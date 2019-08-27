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Де дивитися Зоря — Еспаньйол

Пряму трансляцію матчу-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом покаже телеканал УНІАН.

ФК Заря

У матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря зіграє з іспанським Еспаньйолом. Матч пройде 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Початок матчу о 20:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН та каналі FootballHub.

Читайте: УЄФА оголосив трійку номінантів на приз найкращого гравця сезону Динамо замінило на командному фото Хацкевича на Михайличенка Зоря — Еспаньйол: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

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