Форвард Ді Сі Юнайтед Вейн Руні опинився в епіцентрі скандалу.

Американські ЗМІ спіймали 33-річного Вейна Руні на світанку в компанії дівчини, з якою гравець обіймався та цілувався.

— Руні прийшов на вечірку у веселій компанії, яка розпивала спиртні напої. Через якийсь час Вейн усамітнився з брюнеткою, а потім вони разом покинули нічний клуб, – заявив свідок.

Дружина Руні Колін дізналася про чергові гулянки чоловіка з новин і зажадала, щоб футболіст розірвав контракт з Ді Сі Юнайтед та негайно повернувся в Англію.

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Наступного дня Колін помітили без обручки.

Руні перебуває у шлюбі з Колін 12 червня 2008 року. У пари четверо спільних дітей. Раніше гравеця вже ловили на подружніх зрадах.

Нагадаємо, Дербі Каунті оголосив про перехід Вейна Руні як граючого тренера.

Фото: Coleen Rooney