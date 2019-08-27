Зоря на стадіоні Славутич-Арена зіграє проти іспанського Еспаньйола у матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20.

Зоря у четвер, 29 серпня, проведе матч-відповідь в рамках плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2019/20, в якому луганчани на стадіоні Славутич-Арена у Запоріжжі зіграють проти каталонського Еспаньйола. Початок матчу о 20.00.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Давида Гальєго. На перемогу Еспаньйола приймають ставки з коефіцієнтом 2.20. Успіх луганчан оцінюють в 3.30. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Нагадаємо, Зоря зазнала поразки від Еспаньйола у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2019/20.

Фото: FC Zorya Luhansk