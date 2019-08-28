Пряму трансляцію матчу-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Зорею та Еспаньйолом покаже телеканал УНІАН.
У матчі-відповіді плей-оф кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА Зоря зіграє з іспанським Еспаньйолом. Матч пройде 29 серпня у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.
Початок матчу о 20:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі УНІАН та каналі FootballHub.Читайте: УЄФА оголосив трійку номінантів на приз найкращого гравця сезону Динамо замінило на командному фото Хацкевича на Михайличенка Зоря — Еспаньйол: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, Зоря зазнала поразки від Еспаньйола у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2019/20.
Фото: FC Zorya Luhansk