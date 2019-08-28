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US Open: Світоліна вийшла у третє коло

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу у другому матчі Відкритого чемпіонату США US Open 2019.

Еліна Світоліна

У другому раунді US Open Еліна Світоліна перемогла досвідчену американку Вінус Вільямс.

П’ята ракетка світу з Одеси обіграла семикратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:4, 6:4.

– Це був неймовірний матч. На цьому корті одна з найкращих атмосфер у моїй кар’єрі, – зазначила тенісистка.

В 1/16 фіналу українка зіграє з переможницею пари Петерс – Ястремська.

Читайте: Світоліна з перемогою стартувала на US Open

Раніше Світоліна і Вільямс провели між собою три поєдинки. Дві перемоги в активі українки, одного разу сильнішою була американка.

Кращим досягненням 24-річної Світоліної на US Open став вихід в четверте коло у 2017 і 2018 роках. Наразі вона займає п’яте місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, провідні тенісистки світу взяли участь в промокомпанії від Nike напередодні старту US Open.

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