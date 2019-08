Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу у другому матчі Відкритого чемпіонату США US Open 2019.

У другому раунді US Open Еліна Світоліна перемогла досвідчену американку Вінус Вільямс.

П’ята ракетка світу з Одеси обіграла семикратну чемпіонку турнірів Великого Шолома Вінус Вільямс (США) – 6:4, 6:4.

В 1/16 фіналу українка зіграє з переможницею пари Петерс – Ястремська.

@ElinaSvitolina wins 6-4, 6-4 #USOpen dug deep when Venus amped up the pressure pic.twitter.com/Ff97owPTPG

— Jarod Hector (@jshector) August 28, 2019