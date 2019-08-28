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Факти / Спорт

В Англії виключили з Ліги один з найстаріших клубів країни

Футбольний клуб Бері виключили з Англійської футбольної Ліги 1, яка є третім за силою дивізіоном Англії.

ФК Бери

Англійська футбольна Ліга (EFL) виключила ФК Бері зі списку команд Футбольної Ліги.

Причиною стало те, що власник Бері не зумів владнати свої фінансові проблеми та знайти нового покупця.

Останнім шансом залишитися в Лізі була зацікавленість компанії C&N Sporting Risk Limited, але вона відмовилася від придбання клубу.

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В Англії це перший подібний випадок з 1992 року, коли з четвертого дивізіону – Англійської футбольної Ліги 2 виключили футбольний клуб Мейдстоун.

Факти ICTV вже розповідали детальніше про 134-річний ФК Бері та його фінансові проблеми.

ФотоBury FC

ДжерелоEFL

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