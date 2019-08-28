В четвер, 29 серпня, у Запоріжжі відбудеться матч відповідь плей-оф кваліфікації Ліги Європи, в якому Зоря зіграє з Еспаньйолом.

Для луганської Зорі матч-відповідь проти Еспаньйола може стати найважливішим та найважчим на даному етапі. На кону – вихід до групового етапу Ліги Європи-2019/20.

Перша зустріч команд на стадіоні Корнелья-Ель Прат завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1. Підопічні Скрипника добре провели перший тайм, але друга половина матчу повністю була за господарями поля.

Для виходу в груповий етап Зорі в Запоріжжі повинно забивати мінімум двічі та не пропустити у свої ворота.

Через травму у Зорі вочевидь не зіграє Вернидуб, але до гри має бути готовий Русин, який відбував дискваліфікацію у першому матчі. У Еспаньйола теж є кадрові проблеми: під питанням участь в запорізькому матчі Ітурраспе, Пьятті і Педроси.

Папуги не дуже вдало стартували у новому розіграші Ла Ліги – одна поразка та одна нічия. Тому не виключено, що коуч команди Гальєго побереже своїх лідерів на наступний матч чемпіонату Іспанії проти Гранади. Саме це може зіграти на руку Зорі. Однак, луганчанам не слід надіятися на суперника, а відштовхуватися від своєї гри.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Давида Гальєго. На перемогу Еспаньйола приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх луганчан оцінюють в 3.20. Нічийний результат зустрічі — 3.40.

Зустріч розсудить румунська бригада арбітрів на чолі з рефері Раду Петреску. Йому асистуватимуть його співвітчизники Раду Гінгулеац та Мірча Григорю.

Перед матчем майже всі гравці Зорі у соцмережах попросили вболівальників прийти на стадіон Славутич-Арена та підтримати команду. На передматчевій прес-конференції хавбек Зорі Артем Громов підкреслив, що команда готова до битви з Еспаньйолом фізично та морально.

— Чекаю від завтрашньої гри тільки одного – це здійснення моєї мрії, команди, клубу, міста і всієї країни. А мрія це – пройти в груповий етап. Ми гідно виглядали в Іспанії. І тепер повинні вийти і постаратися забити швидкий гол. Мені здається, після цього перевага може бути на нашому боці, – зазначив Громов.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Зоря — Еспаньйол на Фактах ICTV.