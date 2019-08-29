Пряму трансляцію бою між чемпіоном WBA та WBO Василем Ломаченком і британцем Люком Кемпбелом вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер 31 серпня о 22.00.
Бій Ломаченко — Кемпбелл відбудеться 31 серпня о 22.00 в Лондоні. Бій пройде на арені О2.
Підтримати нашого чемпіона за версіями WBA та WBO можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 22.00.Читайте: Ломаченко — Кемпбелл: букмекери назвали фаворита бою Натовп фанатів та український стяг: Ломаченко провів відкрите тренування в Лондоні Ломаченко назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії
Також поєдинок в Лондоні покаже російський телеканал Матч ТВ, британський телеканал Sky Sports і американський кабельний мовник ESPN+.
Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Факти ICTV.