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Де дивитися бій Ломаченко — Кемпбелл

Пряму трансляцію бою між чемпіоном WBA та WBO Василем Ломаченком і британцем Люком Кемпбелом вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер 31 серпня о 22.00.

Ломаченко - Кэмпбелл

Бій Ломаченко — Кемпбелл відбудеться 31 серпня о 22.00 в Лондоні. Бій пройде на арені О2.

Підтримати нашого чемпіона за версіями WBA та WBO можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер, яка розпочнеться о 22.00.

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Також поєдинок в Лондоні покаже російський телеканал Матч ТВ, британський телеканал Sky Sports і американський кабельний мовник ESPN+.

Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Факти ICTV.

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