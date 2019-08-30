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Факти / Спорт

Фанати польської Легії ледь не спалили стадіон Рейнджерс

Фанати польської Легії влаштували неймовірне вогняне шоу під час матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Рейнджерс.

Фанаты Легии

У матч-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2019/20 між шотландським Рейнджерс та польською Легією фанати гостей влаштували файєр-шоу на одній з трибун стадіону Айброкс.

Польські вболівальники запалили сотні файєрів, що дуже нагадувало пожежу.

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Таким чином фанати польського клубу висловили невдоволення грою улюбленої команди, яка програла шотландцям за сумою двох матчів і не змогла вийти до групового етапу ЛЄ-2019/20.

До речі, Динамо та Олександрія дізналися суперників у груповому етапі Ліги Європи.

Фото: Dreamstime

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