Фанати польської Легії влаштували неймовірне вогняне шоу під час матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти Рейнджерс.

У матч-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи-2019/20 між шотландським Рейнджерс та польською Легією фанати гостей влаштували файєр-шоу на одній з трибун стадіону Айброкс.

Польські вболівальники запалили сотні файєрів, що дуже нагадувало пожежу.

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Таким чином фанати польського клубу висловили невдоволення грою улюбленої команди, яка програла шотландцям за сумою двох матчів і не змогла вийти до групового етапу ЛЄ-2019/20.

Legia Warsaw fans enjoyed themselves at Rangers pic.twitter.com/BSlXl7e1YS — Goal (@goal) August 30, 2019

До речі, Динамо та Олександрія дізналися суперників у груповому етапі Ліги Європи.