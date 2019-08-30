31 серпня у Лондоні на арені О2 чемпіон WBA та WBO Василь Ломаченко зустрінеться з британцем Люком Кемпбеллом у бою за пояс WBC.

31 серпня на арены О2 у Лондоні відбудеться великий вечір боксу, в головному бою якого зійдуться чемпіон світу за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко та британець Люк Кемпбелл. Окрім поясів українця на кону поєдинку стоятиме вакантний пояс чемпіона за версією WBC.

Кемпбелл, як і Ломаченко, є олімпійським чемпіоном. Британець викував своє олімпійське золото на Іграх 2012 року у Лондоні. Тоді він виграв у найлегшій категорій, а Василь у легкій.

Варто зазначити, що британець переважає українця за габаритами – він на 5 см вище (175 проти 170), а його розмах рук більший на 14 см (180 проти 166).

Ломаченко – рекордсмен за швидкістю завоювання чемпіонських поясів в трьох вагових категоріях, зробивши це лише за 12 боїв. За версією авторитетного журналу The Ring, він вважається найкращим боксером сучасності незалежно від вагової категорії.

Тому не дивно, що беззаперечним фаворитом бою є саме українець. Ставки на перемогу Ломаченка приймають з коефіцієнтом 1,06.Тоді як успіх британця Кемпбелла оцінюється котируванням 9,25. А нічийний результат зустрічі – 26,0.

Початок боксерського вечора о 18.00 за київським часом. Головний бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться ближче до опівночі. Слідкуйте за вечором боксу онлайн на сайті Факти ICTV.