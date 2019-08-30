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Факти / Спорт

Український легкоатлет Проценко виграв Діамантову лігу 2019

Андрій Проценко став третім в історії українцем, який став переможцем Діамантової ліги.

Андрей Проценко

На фінальному етапі в Цюриху український стрибун у висоту Андрій Проценко став першим, підкоривши висоту 2,32 м.

Другим став австралієць Брендон Старк, з результатом – 2,30 м. Третє місце у болгарина Тихомира Іванова (2,30 м).

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Виступ у Цюриху приніс Андрію Проценку $50 тис., а також wild-card на чемпіонат світу в Доху, на який український стрибун раніше успішно відібрався.

Андрій Проценко став третім в історії України чемпіоном Діамантової ліги. У 2013 році чемпіоном став Богдан Бондаренко, в 2011 році – Ольга Саладуха.

Раніше українка Юлія Левченко завоювала золото командного чемпіонату Європи.

Фото: Getty Images

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